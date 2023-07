Msc Crociere nuovo main sponsor del Napoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI - MSCè ilGlobal Partner della SSCper la stagione 2023/2024. Dopo essere stato secondPartner del club azzurro dal 2011, in un percorso di crescita culminato nello scudetto, la Compagnia apporrà il proprio logo insieme all'iconica rosa dei venti come brand principale della maglia gara presentata a bordo di MSC World Europa ormeggiata nel porto didal presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis, e dal managing director di MSC, Leonardo Massa. "Msc è il Partner ideale per traghettare ilfra due ere, siamo partiti insieme nell'estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la Città di ...

Dopo essere stato second Main Partner del club azzurro dal 2011, in un percorso di crescita culminato nello scudetto, MSC apporrà il proprio logo insieme all'iconica rosa dei venti come brand principale della maglia gara. Una nave di nuovissima generazione ('la meno impattante al mondo'), la MSC World Europa, ha ospitato la presentazione. Tra le novità la presenza sulle maniche delle maglie gara del logo di eBay, nuovo official sponsor.

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. Per il Club è l’inizio di una nuova era e i pilastri sui quali si basa sono da un lato ...Il Napoli ha le nuove divise da gioco. C'era tanta attesa, tra spoiler degli ultimi giorni e la curiosità di vedere quelle che saranno le maglie indossate dai campioni d'Italia nella stagione 2023/24 ...