Mr Rain il “Supereroi Summer Tour” a Lignano Sabbiadoro

(Di lunedì 10 luglio 2023) Mrnon si ferma più: dopo il grandissimo successo al Festival di Sanremo, continua la cavalcata trionfale dell’artista bresciano che ha raccolto l’abbraccio del pubblico dinella data di sabato 8 luglio del. MrIl concerto di Mrfa parte delSunset Festival organizzato da Zenit srl e Azalea in collaborazione con il Comune di, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. L’artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più intima di sé stesso, con particolare attenzione alle parole, porta sul palco dell’Ariston ...

Dopo il Festival di Sanremo e la terza piazza ottenuta con "" , la carriera di Mr.(alias Mattia Balardi) è d'altronde decollata, e ad alimentarne il gran momento hanno contribuito ...1 - CENERE - LAZZA 2 - DUE VITE - MARCO MENGONI 3 -- MR.4 - TANGO - TANANAI 5 - QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO 6 - GELOSA - FINESSE FEAT. SHIVA, SFERA ...Per i singoli, il podio è tutto sanremese, come già è avvenuto lo scorso anno: al primo posto c'è Lazza con la sua "Cenere", seguito da Marco Mengoni con "Due Vite" e i "" di Mr.. In ...

"Supereroi Tour", Mr. Rain spopola anche al Rendano Arena di Cosenza RaiNews

I bambini del coro di Zelo che hanno inciso il brano “Supereroi” saranno ospiti del rapper I Mitici Angioletti a Brescia sul palco con Mr. Rain nel “Supereroi Summer Tour”. Accadrà martedì 11 luglio e ...Mr. Rain ieri sera ha portato il suo live all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro: le nostre foto del concerto.