(Di lunedì 10 luglio 2023) Jorge Martin, ildiha postato una foto sul suo profilo social, dopo l’che dovrebbe rimetterlo in forma Quando la sfortuna ti perseguita, sembra che non ci sia niente da fare. Come successo a Jorge Martin, dopo la rovinosa caduta in Portogallo, che aveva anche fatto temere per il prosieguo della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... con l'arrivo della bella stagione si trasforma in una pista disulla quale i centauri ...il pericolo delle curve prese a tutta velocità o i sorpassi delle auto su tratti di strada con la...... la Ss 45 che collega Genova e Piacenza, in estate, non diventa solo una pista di, ma anche ...delle curve prese a tutta velocità o i sorpassi delle auto su tratti di strada con la...Dunque,criticità, risultato falsato, visto che alcuni piloti avrebbero potuto essere ... c'era chi parlava di un'ipotesi non praticabile per via dellache corre su questo tracciato, ma ...

MotoGP, doppia operazione alla gamba: le condizioni del giovane campione, tifosi sorpresi Sport News.eu

Parla il Presidente di HRC in merito alla situazione del suo pilota, ribadendo quello che aveva già detto Puig ad Assen ...Non emergono proprio belle notizie in casa Yamaha, in ambito MotoGP. Il dominio della Ducati, sta davvero dando difficoltà a tutti ...