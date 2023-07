Moto | pilota disarcionato da cappio d’acciaio Il presidente Copioli | “Esterrefatto | auguri di pronta guarigione”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un episodio brutto ed increscioso è capitato a Daniele Cirrincione, Direttore Sportivo delClub Abbiate Guazzone. L’endurista, nel mentre stava compiendo la ricognizione del percorso interessato dalla gara di Campionato Regionale Enduro Lombardia, è statoimprovvisamente dalla suadopo essere stato bloccato da unscorrevole di acciaio con passante scorsoio che ne ha immobilizzato il collo al manubrio della. Un episodio che poteva portare a conseguenze peggiore, ma che, fortunatamente, grazie alla bassa velocità e all’intervento tempestivo degli amici, Cirrincione è rimasto stordito ma non ha perso del tutto conoscenza. A lui ha voluto mandare un messaggio ildella FMI Giovanni, che ha detto :”Sono ...

...incrociata dell'intestatario del veicolo ha consentito di smascherare in pochi minuti il. Gli accertamenti seguenti hanno poi rivelato la ragione di tanta fretta: il proprietario della, ...Proprio Ricciardo, tornato a Milton Keynes comedi riserva al termine del difficile biennio ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto esu ...Così KTM sta cercando di ottenere una quintaper la prossima stagione - che Dorna non sembra ... 'Alla fine io sono unda quanto ho tre anni, non saprei fare altro. La maggior parte di noi ...

MotoGP 2023. I piloti MotoGP e il loro rapporto con la paura: “In ... Moto.it

Moto - News: Abbiamo messo alla prova due componenti speciali prodotti da Wunderlich che riescono a migliorare una moto già eccellente come la BMW R1250 GS Trophy. Unboxing e prova su strada ...Si moltiplicano le indiscrezioni di mercato sul futuro di Franco Morbidelli, che lascerà la Yamaha al termine della stagione dopo anni difficili. Il futuro del pilota romano potrebbe essere in Ducati, ...