Miss Olanda è un uomo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Rikkie Valerie Kolle, transgender di 22 anni, è stata incoronata2023, dopo un processo di transizione daa donna che è iniziato a partire addirittura dai 16 anni. Il progressivo riconoscimento della propria identità di genere ha spinto la giuria a conferirle nomina, proprio sulla base della sua “storia forte e unaione chiara“. “Ce l’ho fatta”, ha poi scritto sui suoi canali social la nuova regina dell’, che continua: “È incredibile, ma ora posso definirmiNetherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo”. Kolle ha poi ricordato come il suo percorso di transizione sia iniziato ben prima di 16 anni, quando sin da piccola si definiva donna e, soprattutto, già all’età di 11 anni, decise di cambiare il proprio nome che passò da ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Rikkie Valerie Kollé è stata incoronata2023. La modella e attrice ha trionfato conquistando la possibilità di rappresentare la nazione aUniverso . La ragazza è divenuta la prima donna transgender a indossare la corona al ...Sabato scorso è stata proclamata2023 Rikkie Valerie Kollè e l'incoronazione della nuova reginetta olandese sta scatenando una serie di polemiche piuttosto furiose per un semplice motivo: è la prima donna transgender a ...La nuova "regina" della bellezza olandese non è una donna. Si chiama Rikkie Kollé, ha 22 anni, ed è nato uomo. Ebbene sì, avete capito bene. Rikkie Valerie Kollé, "modella" e "attrice" transgender, ha ...

Modella transgender vince Miss Olanda 2023: polemiche e insulti sui social TGCOM

Sabato scorso si è tenuta la proclamazione di Miss Olanda 2023: a vincere, la modella trans Rikkie Kollé. In seguito alla sua elezione, tuttavia, sono scoppiate le polemiche, e sui social la ragazza d ...“ Ce l’ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo “. Con queste parole Rikkie Valerie Kollè, modella e attrice di 2 ...