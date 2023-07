Miss Olanda è Rikkie Kollè | una donna trans | quanto odio online

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 luglio 2023) Qualcosa sta davvero cambiando e non potrebbe essere altrimenti. Il mondo si evolve e, fortunatamente, tenere viva la discussione sulla parità di diritti sta consentendo di raggiungere tanti piccoli traguardi. Uno dei questi è stato celebrato daValerie, prima modellagender a essere incoronata. Non è la prima volta che accade in Europa in termini generali. La prima crepa nel muro si era palesata nel 2018 duranteSpagna, con la modella Angela Ponce. Può sembrare un riconoscimento da poco per il movimento ma non lo è affatto. A dimostrarlo sono le parole della giovane, che spiega di voler essere il modello che non ha avuto crescendo. La sua presenza pubblica sarà atta a tendere la mano a chiunque si senta diverso/a, isolato/a e ...