Minori stranieri non accompagnati | un’immigrazione trascurata

Leggi su leurispes

(Di lunedì 10 luglio 2023) Al 31 dicembre 2022, secondo i dati del Report mensile del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono risultati presenti in Italia 20.089non(MSNA), in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+64%) e del 2020 (+184%). Un incremento in larga parte riconducibile all’arrivo dioriginari dell’Ucraina. Secondo il Rapporto Global Trends, il 43% dei rifugiati del mondo sono bambini e sono sempre più numerosi iche si mettono in viaggio da soli. Iucraini nondeportati in Russia Secondo l’Università di Yale, dall’inizio della guerra i soldati russi avrebbero trasferito più di 6mila bambini e ragazzi ucraini, di età compresa tra i 4 mesi e i 17 anni, in 43 strutture di “rieducazione” residenti in ...