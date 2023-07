Milinkovic-Savic | l’Arabia Saudita lo tenta | offerta sul tavolo da 20 milioni a

Cifra che potrebbe essere investita per arrivare a Castagne del Leicester ma anche a. Quest'ultimo, però, sarebbe molto vicino all'approdo in Arabia Saudita. L'Al Hilal sarebbe ...Due dei giocatori più discussi in questa sessione di calciomercato sono, senza nessun dubbio,e PogbaIl mercato estivo è entrato nel vivo e, come sempre, vede i migliori giocatori essere al centro di diverse voci. La Serie A ha già perso Tonali e Brozovic ed ora rischia ...Commenta per primo Sta accadendo. Una roba che avevamo solo temuto, che aveva infestato estati e incubi:sta lasciando la Lazio . Lotito lo ha confermato, tutti gli esperti di mercato concordano: mancano poche ore. Da quell'occhiolino ancora bagnato di lacrime atterrato a Roma, dopo aver ...

Calciomercato, le news di oggi la Repubblica

Intervistato a TMW, Claudio Anellucci, noto agente FIFA ed ex procuratore di Cavani e Dybala, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic e del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic. Anellucci: "Cifre ...L'Arabia Saudita continua ad attingere a piene mani dal calcio europeo: Sergej Milinkovic Savic sarebbe in procinto di accettare un'offerta dell'Al-Hilal, club di Riad che ha messo sul piatto 40… Legg ...