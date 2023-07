Milinkovic Savic in Arabia Saudita? Le news di mercato

Sergejverso il sì al trasferimento all'Al - Hilal, che ha presentato un'offerta da 40 milioni per acquistare il suo cartellino dalla Lazio. Ecco le reazioni ...Commenta per primo Di dubbi ormai non ce ne sono più: l'Arabia Saudita e nello specifico l'Al - Hilal procedono spediti per Sergeje la Lazio si appresta a definire una delle cessioni più importanti della sua storia , recente e non. Le cifre sono impressionanti e sono destinate a riscivere molti degli scenari ...... chi paga vorrebbe dilazionare il pagamento, chi riceve vorrebbe invece tempi più rapidi: si sta trattando, ma se tutto continuerà a filare liscio nelle prossime oresi trasferirà ...

Calciomercato, le news di oggi la Repubblica

Sergej Milinkovic-Savic sta per chiudere la sua avventura alla Lazio, dopo 7 anni, per firmare con il club arabo Al Hilal. (ANSA) ...la partenza del centrocampista serbo diventerebbe una delle cessioni più remunerativi di sempre per la società capitolina: coi suoi 90 miliardi di lire - oltre 46 milioni di euro al cambio attuale - ...