Milinkovic Savic ha detto sì | va in Arabia all' Al Hilal Alla Lazio 42 milioni

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sergejsta per chiudere la sua avventura, dopo 7 anni, per firmare con il club arabo Al. L’operazione può chiudersi entro oggi, come trapela da fonti della trattativa: la squadra domani parte per Auronzo, è verosimile che per dare chiarezza a Sarri e per potersi muovere su altri fronti di mercato tutto venga definito prima di domani. La richiesta di Lotito di...

Commenta per primo Sergejalla fine lascia la Lazio, ma non lo fa per restare in Italia e nemmeno in Europa: è arrivata la conferma direttamente dal presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, che ne ha ...potrebbe giocare in Arabia Saudita il prossimo anno, nel club dell'Al - Hilal. I sauditi, infatti, hanno il sì del centrocampista della Lazio, che andrebbe a guadagnare oltre 20 ...Sul piede di partenza c'è, ma queste voci sono oramai diventate un tormentone estivo da diversi anni. Al momento interessa Kerkez dell'AZ, ma ci sono anche altri nomi in orbita ...

Clamoroso: Milinkovic dice sì all'Arabia, la Lazio anche. Ora si preparano i contratti! Corriere dello Sport

Sergej Milinkovic-Savic si allontana sempre di più dalla Lazio, con la cessione che sarebbe ormai a un passo. A svelarlo è stato anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che nel corso di ...L’offerta dall’Arabia Saudita, dell’Al-Hilal, è di quelle da capogiro: 40 milioni alla Lazio e 20 milioni a stagione per il giocatore, e Sergej Milinkovic-Savic ci sta pensando seriamente. Il ...