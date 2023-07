Milinkovic-Savic d’Arabia | segue Ronaldo | Messi | Brozovic Lotito | “Il richiamo saudita? Certo | i milioni”

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Ildell'Arabia? Solo quello dei", commenta, presidente laziale, che alla fine ha deciso di lasciar partire il clubdell'Al-Hilal Sergej, il "Sergente", in scadenza di contratto l'anno prossimo. Allettato dall'ingaggio da 20netti a stagione. Per quattro o cinque anni. Una cosa che garantirà benessere alla sua famiglia per varie generazioni. La trattativa è praticamente chiusa: alla Lazio andranno 40per il cartellino

Calciomercato, le news di oggi la Repubblica

Sirene arabe per il centrocampista dei bianconeri, che secondo la stampa francese ha già fatto la sua scelta: tutti i dettagli ...Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Tag24: IN ARABIA - “Perché va via Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma… Leggi ...