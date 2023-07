Milinkovic Savic ammaliato dalla sirena araba

(Di lunedì 10 luglio 2023) Pare ormai certo l’addio di Sergeialla Lazio. Il “sergente”, come lo hanno ribattezzato i suoi tifosi biancocelesti, è molto vicino alla firma con gli arabi di Al Hilal che hanno fatto un’offerta molto alta. La Juventus, che sembrava la favorita nell’asta al gioiello laziale, s’è messa da parte, la sua situazione economica non può competere con la mega-offerta: 20 milioni netti a stagione. Lotito ha ammesso l’imminente cessione del calciatore all’Al Hilal: “Mi ha pregato di farlo andare, vuole cambiare”. E così, dopo otto campionati nei quali a sorretto la corsa della Lazio ai migliori posti in classifica, Sergei lascia Roma.

Tra gli obiettivi a centrocampo, Samardzic, Koopmeiners. In uscita Mckennie e Arthur Boloca a un passo dal Sassuolo: è lui l'erede di Frattesi a centrocampo.

