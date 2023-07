(Di lunedì 10 luglio 2023) Sergej- Savic sta per chiudere la sua avventura, dopo 7 anni, per firmare con il club arabo Al. L'operazione può chiudersi entro oggi, come trapela da fonti della ...

Sergej- Savic sta per chiudere la sua avventura alla Lazio, dopo 7 anni, per firmare con il club arabo Al. L'operazione può chiudersi entro oggi, come trapela da fonti della trattativa: la ...AGI - L'Arabia Saudita continua ad attingere a piene mani dal calcio europeo: SergejSavic sarebbe in procinto di accettare un'offerta dell 'Al -, club di Riad che ha messo sul piatto 40 milioni per l'acquisto del suo cartellino dalla Lazio. Il 28enne centrocampista ...Commenta per primo L'Arabia Saudita pigliatutto ha messo le mani anche suSavic : offerta da 40 milioni dall'Al -, 20 all'anno al giocatore. A un anno dalla scadenza del contratto la Lazio - a queste cifre - ha dato il via libera alla cessione, il giocatore ...

Milinkovic-Al Hilal in chiusura, 42 mln alla Lazio Agenzia ANSA

L’indiscrezione è arrivata tramite il Corriere dello Sport, che ha parlato di un’offerta dell’Al Hilal per Sergej Milinkovic Savic. Per il serbo contratto di 3 anni a 20 milioni l’anno, alla Lazio 40 ...[themoneytizer id=”99064-6] Nella notte è andato in scena lo scatto decisivo dell’Al Hilal per l’acquisto di Milinkovic-Savic, con il centrocampista mai così vicino a lasciare Roma: 40 milioni per il ...