Milano | sarà sentita domani la ragazza che ha denunciato figlio La Russa

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 luglio 2023), 10 lug. (Adnkronos) –la 22enne che haper violenza sessuale Leonardo Apache La, terzogenito 21enne del presidente del Senato Ignazio. La giovane, lo scorso 29 giugno, ha depositato in procura auna denuncia, sette pagine divise in ben 23 punti, su quanto accaduto la sera tra il 18 e il 19 maggio scorso, prima in un locale del centro poi nell’abitazione del giovane. Quelle pagine, con allegato il referto della Mangiagalli e le chat scambiate con due amiche, sono l’unica versione che circola sulla vicenda visto che, finora, Leonardo continua a non parlare., davanti all’aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro (oggi raggiunte in procura dal capo della squadra Mobile Marco Calì) la ...