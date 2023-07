Questi i punti salienti dell'intervento di Pioli dalla sala conferenze del centro sportivo delin occasione della giornata che inaugura ufficialmente la stagione 2023/2024 anche per il Diavolo:... alla fine, lo scudetto finisce al, con i neroazzurri che chiudono secondi in classifica a ... come poteva aiutare il gruppo a conquistare il tricolore Il Magofuori dal cilindro l'ultima ...... dopo Thuram e Frattesi , sembra concentrata sul futuro della propria porta: dopo un lungoe ... Ilguarda ancora in casa Chelsea e, dopo Loftus - Cheek , il prossimo colpo dovrebbe essere ...

Milan, tira aria di rivoluzione: le richieste di Pioli sul mercato Calciomercato.com

Il giornalista Michele Criscitiello tira altre stoccate all’ex dirigente rossonero. Michele Criscitiello su Sportitalia dice la sua sull’inizio del nuovo corso del Milan. “Inizia una nuova era. Il Mil ...si aspetta che l'aria di rivoluzione che si respira in questo primo giorno di lavoro a Milanello si traduca anche sul fronte del mercato.