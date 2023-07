Milan | quanti giovani a disposizione di Pioli nel ritiro

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilsi è ritrovato in. Il tecniconon potrà contare sui nazionali, ma avrà a suamoltiIlha iniziato oggi ilello per preparare la prossima stagione. Per Stefanonon ci saranno i nazionali, che arriveranno nei prossimi giorni, ma potrà contare su moltidella Primavera. Iaggregati in prima squadra sono: Nava, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Eletu, Zeroli, Bellodi, Cuenca, Nasti, Traore.

Inizia la nuova stagione del Milan di Stefano Pioli che torna a parlare di calciomercato, dell'addio di Ibrahimovic e Tonali come dei casi Maldini e Massara ...Secondo quanto riferisce Repubblica, continua il pressing del Torino per Junior Messias: oggi è infatti previsto un nuovo contatto tra il club granata e il Milan per parlare ...