Milan | Pulisic in arrivo per visite e firma | le ultime

Questo sarà ildi Furlani e stop , lo conferma anche il fatto che a parte D'Ottavio con il ... Loftus al posto di Tonali,al posto di Brahim e Romero come occasione giovane low cost. Lo ...In casachiuso l'affaresi guarda anche alle uscite: su Messias c'è il Torino , le notizie di oggi 8 luglio.... Christiansarà il prossimo arrivo del calciomercato del. L'esterno americano con passaporto croato non sbarcherà domani a Milano: il club sta lavorando per farlo arrivare mercoledì. ...

ESCLUSIVA MN - Accardi: "Nessun dubbio, prendo Morata tutta la vita. Pulisic migliora il Milan" Milan News

La stagione del Milan è ufficialmente partite con il raduno a Milanello, che ha permesso ai tifosi di vedere per la prima volta i tre nuovi acquisti Sportiello, Loftus-Cheek e Romero sui campi del cen ...Manca sempre meno per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic. Il calciatore del Chelsea ha l'accordo col Milan da tempo, con le due società che hanno trovato l'accordo sulla base di 20 milioni di ...