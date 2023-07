Milan | Pioli sul calciomercato | “Ruben e Luka sono motivati Gli altri…”

è e rimane l'allenatore del, consapevole del fatto che se non arriveranno i risultati sarà lui a saltare. E non saranno certo Furlani e Moncada a fargli da scudo , come era accaduto 3 ...Stefano, allenatore del, ha parlato nel primo giorno di ritiro estivo del club rossonero. I dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa nel primo giorno di ritiro del. PAROLE - "...... autentico comprimario aled in uscita dai rossoneri. Accostato anche al Bologna, il senegalese potrebbe rappresentare un'alternativa low cost, fuori dai piani di

Milan, tira aria di rivoluzione: le richieste di Pioli sul mercato Calciomercato.com

La conferenza stampa di presentazione del nuovo Milan 2023/24 ha smentito uno degli assiomi del comunicato dell’esonero di Maldini di un mese fa. Ci avevano detto che Pioli avrebbe avuto un ruolo cent ...Per chi, invece, c'è sin da subito l'appuntamento a Milanello è per l'ora di pranzo. Presenzieranno, dunque, al raduno del Milan i nuovi Marco Sportiello , Ruben… Leggi ...