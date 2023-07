Origi vuole tenersi il, il club parla con il West Hai Per Origi però l'addio non è un'opzione da prendere in considerazione. Proprio domenica ha pubblicato su Instagram una serie di foto che lo ...Col colpodi Milinkovic - Savic, prossimo al trasferimento in Arabia, scatta la seconda settimana di un ... Frena ilche non trova l'accordo per Chukwueze e che cede in prestito Daniel ...Dopo la parentesi ale il ritorno a Torino, il difensore sembra essere fuori dal progetto ... E c'è ilostacolo dell'ingaggio . Bonucci guadagna 6,5 milioni netti e ha un contratto fino al ...

Milan, il grosso guaio Divock Origi: indiscreto, quel "no" che fa saltare il mercato Liberoquotidiano.it

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe veramente stravolgere la formazione titolare rossonera di Pioli in vista della prossima stagione ...La Sampdoria ha messo gli occhi su un attaccante di sicura esperienza in grado di poter dare un valore aggiunto al suo reparto offensivo.