Milan | Furlani | “Non è un anno zero | l’obiettivo è essere competitivi”

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’amministratore delegato del, Giorgio, ha parlato in vista dell’inizio della nuova stagione rossonera. Ecco le sue parole: “Inizia la stagione. Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: diin Italia e in Europa. Siamo al lavoro. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, di infrastrutture, di far crescere ilin varie maniere. Siamo al lavoro in maniera soda”. E ancora: “Nuovo corso dopo l’addio di Maldini e Massara? Qualcuno ha parlato di: questo è l’124 delnon è giusto. E’ un’evoluzione che abbiamo iniziato cinque anni fa e continueremo, tutto ...

In occasione del primo allenamento a Milanello, l'amministratore delegato del, Giorgio, ha mandato un messaggio ai tifosi in vista della nuova stagione. Guarda il ...Commenta per primo Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato ai giornalisti presenti al raduno della squadra a Milanello, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com : 'Inizia la stagione oggi. Gli ......PAROLE ) 14.18 - Arrivato anche Giorgioa Milanello per il raduno rossonero. 13:50 - Tanti i tifosi presenti a MIlanello: ecco la grande atmosfera nel primo giorno della stagione del13:...

Milan, Furlani: 'Non chiamatelo anno zero, gli obiettivi non cambiano. Siamo al lavoro sul mercato, ma non solo' Calciomercato.com

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...MILANO (ITALPRESS) - "Ritornare qui, rivedere giocatori e tifosi è sempre emozionante". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in ...