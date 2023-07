Migranti | una nuova rotta della morte | la rotta ' yemenita'

... monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio consiglio della pastorale per ie ... da uno sterminato numero di camionisti ha addirittura rsottolineato l'importanza dipastorale ...nuova rotta della morte: la rotta yemenita. Il confine tra Arabia Saudita e Yemen è un punto di transito per le persone che tentano la traversata dal Corno d'Africa verso l'Arabia ..."Credo che la scelta più giusta sia quella di dar vita a un Consiglio Nato - Ucraina per preparare il terreno adfutura adesione di Kiev, che dovrà per forza avvenire dopo la guerra". Alla ...

Migranti, Tajani: 'Serve una soluzione Ue per proteggere i confini' Agenzia ANSA

Il confine tra Arabia Saudita e Yemen è un punto di transito per le persone che tentano la traversata dal Corno d’Africa verso l’Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo.Durante un'operazione di salvataggio della Ocean Viking in acque internazionali un pattugliatore della Guardia costiera libica, che in passato era appartenuto alla nostra Guardia di Finanza e che è s ...