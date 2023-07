Migranti | Schlein | ' da Polonia e Ungheria muri contro Italia e Meloni gli da ragione' **

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Io ho trovato incredibile chenon solo fallisse la trattativa conma che, dopo pochi giorni, tornasse inper farsi dire di no alla condivisioni di responsabilità. Come fa a uscire da quella riunione e dire 'hanno'? Iche stanno costruendo sonooltre chemigranti". Così Ellya Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

L'unica vera differenza con il passato è che isono spariti dagli schermi: non esistono ... anche se negli ultimi giorni le reazioni della segretaria del Pdsono state tempestive e ......dell'insulto proferito a PiazzaPulita di Corrado Formigli per la gestione dell'emergenzae ... Forse per fini personali...": Nicola Porro, una bomba su Elly'L'agenda tedesca di spingere verso la Polonia' iindesiderati non è accettabile. E ora, come la prenderanno le ong Cosa diranno Elly, i partiti e la stampa di sinistra Anche l'...

**Migranti: Schlein, 'da Polonia e Ungheria muri contro Italia e ... Gazzetta di Modena

La segretaria del Partito democratico chiede alla premier di uscire dal silenzio su mutui, inflazione e salario minimo ...La Schlein accusa la premier Giorgia Meloni: "Non una parola è arrivata sulla proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo".