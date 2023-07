Nei primi sei mesi del 2023, secondo Walking Borders , imorti sarebbero 950. Di questi, 112 donne e 49 bambini. Leggi Anche, naufragio sulla rotta per le Canarie: almeno due morti ...... ma non si ha notizia delle altre due barchi e non si conoscono le condizioni del gruppo, ...viaggio dall'Africa occidentale alle Isole Canarie è una delle rotte più pericolose per i, ...Durante un posto di blocco, la pattuglia haal passaggio una Fiat Punto di colore bianco, stesso modello di un mezzo segnalato dalle ...] Cronaca Genova e provincia A26, novenascosti ...

Migranti, avvistato il barcone disperso alle Canarie: a bordo 200 persone TGCOM

Secondo le autorità spagnole, potrebbe trattarsi dell'imbarcazione partita dal Senegal due settimane fa verso la Spagna ...Un aereo ha avvistato un natante con 200 persone ma non si conoscono le loro condizioni. Altri due caicchi dispersi con 125 persone. Dovevano percorrere 1.700 chilometri ...