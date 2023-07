Microsoft-iGenius | l' alleanza per aiutare le imprese con l' intelligenza artificiale

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 luglio 2023) L'è destinata a cambiare il mondo, partendo dalla nostra quotidianità e arrivando a un lungo elenco di lavori. Per questo è facile intuire quanto possa pesare per le aziende, che non a caso hanno iniziato la corsa all'AI generativa, cioè alla serie di servizi e opportunità in grado di migliorare l'efficacia e quindi incrementare performances e ricavi. Chi ha puntato forte sull'sin dalla prima ora è, che ha investito 10 miliardi di dollari su ChatGPT, il più noto software in grado di essere addestrato per fornire risultati in linea con le richieste testuali (chiamati prompt), nonché l'elemento che sta caratterizzando il nuovo corso di Bing, il motore di ricerca sviluppato dallo stesso colosso di Redmond.è anche ...