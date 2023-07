“Mi ha tolto il saluto” Barbara D’Urso | attacco dallo storico collega | “Che faceva nei programmi”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Prima o poi i momenti di gloria, anche dei più grandi, finiscono per tutti. Si parlava da anni della possibile esclusione didai palisesti Madiaset, soprattutto dopo i tagli subiti tra format ed orari. Ma nessuno si immaginava una fine simile a quella di Mike Bongiorno, silurati senza spiegazione, così hanno raccontato entrambi in epoche diverse. Ora Giancarlo Magalli è tornato a parlar (male) della conduttrice. Non si sono mai stati simpatici a quanto sembra e, stando a quanto raccontato dall’ex simbolo de I fatti vostri di Rai 2,gli avrebbeilquando Giancarlo Magalli non la comprese tra i giurati di uno show del 2003, La grande occasione. Il conduttore ci è andato giù pesante, accodandosi alle persone che hanno descritto l’ex star di ...

Il conduttore ha poi svelato la fine dei loro rapporti: 'E poi mi hailperché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c'...Il conduttore non le manda a dire: commenta la chiusura di 'Pomeriggio Cinque' Poi rivela perché la d'Urso gli avrebbeilda vent'anni Giancarlo Magalli è uno che non le manda a dire. Stavolta durante un'intervista rilasciata a 'Il Messaggero', il conduttore 76enne ha commentato la chiusura di 'Pomeriggio ...Hha vissuto la trafila delle giovanili in maglia Diavoli Rosa, colori coi quali si è... Il Direttore Tecnico Danilo Durand : Ildi Daniele Carpita

Giancarlo Magalli all’attacco contro Barbara D’Urso: “Non mi è mai piaciuta, un monumento… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Giancarlo Magalli ha svelato la sua opinione sulla tipologia di tv fatta da Barbara D'Urso prima del suo recente addio a Mediaset.