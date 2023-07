Metropolitana di Napoli | ok al bilancio | manovra da 900 milioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso della seduta tenutasi questa mattina nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il Consiglio Metropolitano diha approvato in via definitiva ildi Previsione 2023 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2023-2024 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025. Unada 900di euro. vFondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente. Ma anche cultura, turismo e assetto del territorio. Fondi propri, ma anche fondi PNRR – Next Generation EU. Una parte dei quali, in ...