Messico | commando armato appicca il fuoco a un mercato - IL

Ci sono state almeno nove vittime in un incendio appiccato da un gruppo armato nel mercato centrale della città di Toluca in Messico. Nel video che circola sui social si nota che cospargono del ...14 agenti di polizia sono stati rapiti nella regione di Chiapas da un commando di forze armato, un video mostra il momento del rapimento.