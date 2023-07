Meloni | Sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con sostenibilità sociale ed economica

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Agenzia Vista) Riga, 10 luglio 2023 “Abbiamo parlato ovviamente di economia. L'Europa è chiamata anche a importanti scelte economiche, di resilienza, di sostegno, riguardo la sua competitività. Questo richiama il tema delle regole. L'Italia continua a ritenere fondamentale il tema delle spese di investimento, che danno moltiplicatori che la spesa corrente non dà. Così come l'Italia ha chiesto piena flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti. E crediamo che lasia fondamentale, macamminare diconed”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione delle dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro ...

"Gli investimenti - ha argomentato- danno un moltiplicatore che la spesa corrente non da' e quindi non si possono, dal nostro punto di vista, parlando delle prossime regole, considerare le ...... laambientale è fondamentale, ma è importante che cammini di pari passo con lasociale ed economica', ha aggiunto la. Fotogallery - Giorgiaall'Eliseo ...... in perfetta sintonia con le deleghe che mi sono state affidate dal Presidente. Attraverso ...transizione ecologica per uno sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente e della sua"...