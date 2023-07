Meloni incontra il premier lettone Karins | Europa investa di più in sicurezza e difesa | Lavorare insieme per fermare l' immigrazione

Fotogallery - Giorgiaall'EliseoMacron GLI SCATTI SOCIAL Fotogallery - Rikkie Kollé, la modella transgender eletta Miss Olanda 2023 GUERRA IN UCRAINA Fotogallery - Zelensky torna ...Riga, 10 lug. La presidente del Consiglio Giorgiae' arrivata a Riga, in Lettonia. Alle 17.30 ora localee' attesa al Palazzo del governo della capitale lettone per incontrare il primo ministro Arturs Krisjans Karins.Sarà la prima uscita pubblica per la presidente del Consiglio Giorgiadopo che in Italia si è consumato il violento scontro frontale con la magistratura. La visita a Riga - già in serata poi ...

Meloni incontra il premier lettone e si prepara per il vertice Nato Agenzia ANSA

Di: Ministero della Difesa Martedì e mercoledì al Summit NATO di Vilnius Oggi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, sarà, insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Riga, per incontrare ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo del governo di Riga per l'incontro bilaterale con il primo ministro Krisjanis Karins. Il capo del governo lettone ha accolto la premier ...