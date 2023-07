Meloni in missione per conto della “super Nato” Intesa su Ucraina e migranti con la Lettonia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sostegno all’, più forza allae linea comune sui confini. Parte da Riga la tre giorniche mercoledì farà registrare le conclusioni del verticechiamato a decisione molto delicate sul fronte bellico e militare. Il premier italiano, in, ha intanto stretto mani e legami. “In tema migrazione ci siamo trovati d’accordo. Laha confini esterni dell’Ue, ragionare di movimenti primari invece che discutere di quelli secondari è più facile. La questionemigrazione per essere affrontata in maniera unanime deve essere gestita dall’origine. Perché siamo nazioni diverse. Se insieme lavoriamo per fermare l’immigrazione illegale, dando pari diritti a chi viene a vivere da noi quando i flussi vengono governati, è il ...