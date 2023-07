Meloni a Riga | Sostegno a 360 gradi a Kiev

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI -all'Ucraina "a 360", accordo sui migranti, e un impegno comune per spingere l'Europa a investire di più su difesa e sicurezza, poi il rilancio della collaborazione sul piano economico e culturale: c'e' condivisione tra Giorgiae il premier Lettone, Krisjanis Karins, sui principali dossier europei. Una comunanza di intenti tra Italia e Lettonia che risalta anche in preparazione del vertice Nato a Vilnius dove, appunto, il dossiere la road map per una sua eventuale entrata nell'Alleanza Atlantica saranno tra i temi trainanti. Poco più di un'ora di faccia a faccia trae Karins per colmare 25 anni di assenza nella capitale lettone di un premier italiano: "Sono contenta di aver sanato questa lacuna", ha detto la presidente del Consiglio. Dopo il bilaterale, la tappa ...

... anche se oggi per tutto il giorno si sono rincorse voci di un possibile intervento pubblico sulla direttrice Roma -- Vilnius. 'Quanto durerà ancora il silenzio diDa settimane é in ...... anche se oggi per tutto il giorno si sono rincorse voci di un possibile intervento pubblico sulla direttrice Roma -- Vilnius. Quanto durera' ancora il silenzio diDa settimane e' in ..., 10 lug. La presidente del Consiglio Giorgiaarriva questa sera a Vilnius in Lituania, dove da domani partecipera' al vertice della Nato. Al centro del summit (che vedra' la partecipazione ...

(Teleborsa) - "L'Ue è chiamata a importanti scelte economiche, di resilienza delle sue catene di approvvigionamento, di sostegno alle sue industrie e alla sua capacità di essere competitiva. Questo ri ...Sguardo sull’Africa e il Mediterraneo. Si va verso una svolta dell’organizzazione nata nel 1949 RIGA C’è in ballo il destino di Kiev e del fianco est della Nato. Ma siamo anche ad un punto di svolta s ...