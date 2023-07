Meloni a Riga | Sostegno a 360 gradi a Kiev

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI -all'Ucraina "a 360", accordo sui migranti, e un impegno comune per spingere l'Europa a investire di più su difesa e sicurezza, poi il rilancio della collaborazione sul piano economico e culturale: c'e' condivisione tra Giorgiae il premier Lettone, Krisjanis Karins, sui principali dossier europei. Una comunanza di intenti tra Italia e Lettonia che risalta anche in preparazione del vertice Nato a Vilnius dove, appunto, il dossiere la road map per una sua eventuale entrata nell'Alleanza Atlantica saranno tra i temi trainanti. Poco più di un'ora di faccia a faccia trae Karins per colmare 25 anni di assenza nella capitale lettone di un premier italiano: "Sono contenta di aver sanato questa lacuna", ha detto la presidente del Consiglio. Dopo il bilaterale, la tappa ...

Insomma, dice la, sono in sella, sto "lavorando con impegno per migliorare il Paese", gli ... quando salirà al Quirinale e con il capo dello Stato farà il punto sul vertice Nato die sulla ...Ecco, su questo si potrebbe tirare una. Ma più in generale, bisognerebbe tirare le somme dopo otto mesi di governo. Il colpo d'occhio sul Parlamento è essenziale, ci riporta a una storia ...La visita dellain Lettonia con Crosetto La quale, però, ieri, si trovava in quel di, in Lettonia, dove un premier italiano non si recava da oltre vent'anni, accompagnata dal ministro ...

Giorgia Meloni a Riga: "Con Lettonia d'accordo su temi immigrazione" Sky Tg24

Un video, registrato con un cellulare a Posillipo, Napoli Ovest, mostra una ragazza che viene schiaffeggiata da un giovane in via Orazio; alcuni ragazzi intervengono per difenderla, lui si scaglia an ...Stabili la fiducia nella premier e nel governo. E per tanti le inchieste sono segnali politici ...