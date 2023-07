Meloni a Riga | Sostegno a 360 gradi a Kiev

Leggi su agi

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI -all'Ucraina "a 360", accordo sui migranti, e un impegno comune per spingere l'Europa a investire di più su difesa e sicurezza, poi il rilancio della collaborazione sul piano economico e culturale: c'e' condivisione tra Giorgiae il premier Lettone, Krisjanis Karins, sui principali dossier europei. Una comunanza di intenti tra Italia e Lettonia che risalta anche in preparazione del vertice Nato a Vilnius dove, appunto, il dossiere la road map per una sua eventuale entrata nell'Alleanza Atlantica saranno tra i temi trainanti. Poco più di un'ora di faccia a faccia trae Karins per colmare 25 anni di assenza nella capitale lettone di un premier italiano: "Sono contenta di aver sanato questa lacuna", ha detto la presidente del Consiglio. Dopo il bilaterale, la tappa ...