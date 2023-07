Meloni a Riga prima del vertice Nato di Vilnius | «Con la Lettonia rapporti stabili | insieme anche sull’immigrazione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) Giorgiaha tenuto un bilaterale con il primo ministro lettone Krisjanis Karins adeldidomani. Dopo l’incontro ha fatto alcune dichiarazioni: «Abbiamo posizioni identiche su molti argomenti – dice la premier italiana – dopo l’incontro con il primo ministro mi recherò alla base militare di Camp Adazi a salutare i 270 militari italiani che vi lavorano. La loro presenza dimostra quanto sia importante essere attenti, concentrati e lucidi in questa fase su tutti i temi che riguardano la difesa, a cominciare al conflitto in Ucraina». Con Karins,dice di aver avuto uno «scambio di idee sul tema dell’immigrazione, siamo entrambi paesi di frontiera»: «Il tema per essere affrontato in modo unanime deve essere affrontato ...