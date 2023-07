Meloni a Riga accolta dal premier lettone Karins

La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata a al Palazzo del governo ain Lettonia, accolta dal primo ministro Arturs Krisjans Karins. A breve i due avranno un colloquio a cui seguiranno dichiarazioni alla stampa. 10 ...Roma, 10 lug - " La premier Giorgiaè da poco atterrata adove alle 17.30 ore locale, quando in Italia saranno le 16.30, avrà un bilaterale con il primo ministro lettone Krisjanis Karins. La presidente del Consiglio arriverà ...La Presidente del Consiglio Giorgianon ha potuto partecipare perché in partenza per. A rappresentare il governo c`era la Ministra dell`Università Anna Maria Bernini, figlia di un ex ...

Meloni vola a Riga inseguita dai guai del governo Il Foglio

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – E’ in corso, al Palazzo presidenziale di Riga, il bilaterale tra la premier e il primo ministro lettone Krisjanis Karins. Subito dopo l’incontro, i due rilasceranno dichiar ...Riga, 10 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a al Palazzo del governo a Riga in Lettonia, accolta dal primo ministro Arturs Krisjans Karins. A breve i due avranno ...