Maxi offerta saudita per Milinkovic-Savic

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI - L'Arabiacontinua ad attingere a piene mani dal calcio europeo: Sergej Milinkovicsarebbe in procinto di accettare un'dell'Al-Hilal, club di Riad che ha messo sul piatto 40 milioni per l'acquisto del suo cartellino dalla Lazio. Il 28enne centrocampista serbo ha un anno di contratto con i biancocelesti e gli sarebbe stato prospettato uno stipendio da 30 milioni netti a stagione. Anche Paul Pogba è nel mirino: il centrocamposta francese nel weekend ha visitato le strutture sportive dell'Al Ittihad, club di Gedda allenato da Nuno Espirito Santo che ha appena ingaggiato Karim Benzema e N'Golo Kantè. Al bianconero sarebbe stato offerto un contratto triennale per 100 milioni complessivi più bonus. "Oggi no, domani chissà...", ha risposto Pogba in un video alla domanda se potrebbe ...

Il Corriere dello Sport nella sua versione online, fa sapere dall'Arabia sarebbe arrivata un'per Milinkovic, profilo di interesse del Napoli. 'Una nuovadall'Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all'anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri ...Il centrocampista bianconero avrebbe ricevuto unadall'Al - Ittihad ROMA - "Oggi no, domani chissà...". In un video diventato virale sui social, Paul Pogba risponde così a chi gli domanda se finirà a giocare in Arabia Saudita. "All'...2023 - 07 - 06 15:16:23 Clamoroso dalla Spagna:del Liverpool per Mbapp Il Liverpool su Kylian Mbappé. L'indiscrezione che arriva dalla Spagna ha del clamoroso: i Reds avrebbero offerto ...

CALCIOMERCATO - Lewandowski rifiuta una maxi offerta dall'Arabia. Napoli, tentazione Milinkovic-Savic.... Voce Giallo Rossa

Anche Milinkovic-Savic ha ceduto all' Arabia Saudita: il trasferimento del centrocampista nel campionato di Cristiano Ronaldo è ad un passo. Doccia gelata per Juventus e Milan che nei giorni scorsi ha ...Il Corriere dello Sport nella sua versione online, fa sapere dall’Arabia sarebbe arrivata un’offerta per Milinkovic, profilo di interesse del Napoli. “Una nuova offerta dall’Arabia per Milinkovic, anc ...