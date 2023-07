Mattarella apre i lavori di Inqua 2023

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Meno di tre giorni al via per il più grande evento mondiale sui cambiamenti ambientali:'Time for change', giunto alla sua XXI edizione, in programma a Roma alla Sapienza dal 13 al 20 luglio. La mattina del 14 isono aperti dal presidente della Repubblica Sergio. Alla cerimonia di apertura sarà presente anche la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Durante la settimana dal 13 al 20 luglio, circa 3.000 ricercatori provenienti da 103 paesi si riuniscono per discutere, in 14 sessioni parallele, le tematiche legate alle ricerche sul Quaternario. Si tratta del più grande congresso mondiale che, con una cadenza quadriennale, si occupa dell’evoluzione del 'sistema Terra'.è interamente dedicato alle ricerche sul Quaternario, il periodo ...