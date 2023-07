Marta Fascina può perdere tutto? Il testamento è un mistero

(Di lunedì 10 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un profondo senso di vuoto nella destra, con la perdita di un leader che ha fatto la storia della politica italiana negli ultimi trent’anni che difficilmente potrà essere sostituito. C’è chi parla di possibili eredi alla guida di Forza Italia, ma un profilo come quello del Cavaliere sarà di certo difficile da trovare già “pronto e fatto”, con un cammino nel mondo della politica che sarà sempre paragonato a quello dell’ex premier. Sul fronte economico, invece, diversi sono stati gli eredi designati nelche però, almeno in parte, potrebbe portarenel giro di pochi giorni.e l’eredità Compagna di Berlusconi dal 2020 e dal 2022 sua moglie dal punto di vista legale, ...

Quanto al nodo dell'eredità, con le incognite e i dubbi di validità che ancora accompagnano l'ultimo testamento olografo con i 100 milioni di euro a, sembra prevalere la cautela e il ...... con le incognite e i dubbi di validità che ancora accompagnano l'ultimo testamento olografo con i 100 milioni di euro a, sembra prevalere la cautela e il senso di responsabilità tra i ...": orrore del Fatto contro- Guarda

Berlusconi, “di quanto si accontenta Fascina”. Rumors sul testamento: niente tribunale Il Tempo

Recuperati illesi ma spaventati con l'elicottero dopo essere caduti da una barca nel torrente Aurino. Disavventura a lieto fine per due persone oggi pomeriggio (10 luglio): quando i soccorsi sono arri ...Il testamento di Silvio Berlusconi potrebbe aver creato dei dissapori nella casa del Cavaliere. Sembrerebbe, infatti, che Marta Fascina non sia gradita ad Arcore e non sia mai piaciuta ...