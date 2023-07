Manovra stipendi | la procura della Figc chiede 20 mesi di squalifica per Andrea Agnelli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Torino – Laha chiesto un’inibizione di 20per, ex presidenteJuventus, nel procedimento davanti al Tribunale federale e relativo alla ‘’ varata dal club bianconero nelle stagioni condizionate dal covid. Nello stesso procedimento, la Juve ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 780mila euro. I 20disi andrebbero ad aggiungere ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia per il processo plusvalenze. La sentenza del tribunale federale è attesa in giornata. (fonte Adnkronos)

