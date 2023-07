Manovra stipendi | ex presidente Juventus Andrea Agnelli condannato dal TFN a 16 mesi di inibizione

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’exdella, è statodal Tribunale Federale Nazionale a 16die al pagamento di una multa pari a 60.000 euro per il caso della. L’ex numero uno bianconero, a differenza del club e degli altri dirigenti coinvolti, aveva deciso di non patteggiare, andando così a processo. Il TFN, primo grado della giustizia sportiva, ha dunque parzialmente accolto le richieste della Procura Figc, che erano di 20di squalifica. Con i 16inflitti, e i 24 già arrivati per la sentenza definitiva del caso plusvalenze, sono così 40 idiper, che potrà presentare ...

