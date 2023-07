Manfredi | “Napoli lavora a sistema controllo della balneabilità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune disi appresta a mettere in campo undiin proprio per monitorare la. Lo ha annunciato il sindaco di, Gaetano, a marginefirma del contratto di concessione all’amministrazioneporzione di molo San Vincenzo di competenzaMarina militare. “Lo scopo – ha spiegato il sindaco – è fare in modo, che al di là del lavoro egregio che fa Arpac, ci sia unpiù continuo da San Giovanni a Bagnoli anche per valutare tutti gli interventi alla gestione degli impianti che abbiamo”. Il primo cittadino ha evidenziato che scopo dell’amministrazione “è garantire la”. Sempre sul fronte ...