Make up anti-caldo | come truccarsi in ufficio d’estate

(Di lunedì 10 luglio 2023)ogni estate c’è chi parte e chi resta in città. Secondo l’Osservatorio turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, quest’anno gli italiani che lasceranno la metropoli per recarsi in una località turistica saranno 30 milioni. Una bella cifra, in aumento rispetto all’anno scorso. Anche se non tutti hanno la fortuna di godersi un mese di vacanze. Certi uffici non chiudono mai, neanche ad agosto. Ecco, dunque, una breve guida perin maniera formale e adatta al luogo di lavoro anche nei mesi più caldi. Le regole sono poche ma vanno seguite scrupolosamente per non arrivare a sera con ilup “squagliato”. Primo step, dunque, scegliere prodotti waterproof, sempre! Anche se non si va in spiaggia o in piscina! Truccoestate 2023: la base è leggera In estate, ile gli ...

Anche il trucco ufficio estate ha delle regole: bastano pochi prodotti ma long lasting, in grado di resistere agli sbalzi termici.