Madonna | sono sulla strada della guarigione | spero di confermare anche il tour in Europa

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dopo il ricovero in terapia intensiva per la grave infezione batterica che l'ha colpita lo scorso 24 giugno,è stata vista passeggiare per le strade di New York, e conferma le sue condizioni di salute in miglioramentosui social: "Grazie per la vostra energia positiva - scrive su Instagram - le preghiere e le parole di incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore....