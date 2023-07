Madonna rompe il silenzio dopo aver rischiato di morire | «Ho sentito il vostro amore»

(Di lunedì 10 luglio 2023) La popstar, finita poche settimane fa in terapia intensiva, fa sapere via Instagram di essere sulla strada del recupero: «Sto meglio», scrive, ringraziando i fan e i figli. Il tour partirà a ottobre dall'Europa. A quanto pare, sarebbe stata proprio la preparazione degli show a spingere la star oltre il limite

