Madonna | le prime foto dopo il ricovero in terapia intensiva

(Di lunedì 10 luglio 2023)sta meglio.le notizie preoccupanti, le tante illazioni, la preoccupazione sulle condizioni fisiche della regina del pop, ricoverata ina causa di una seria infezione batterica e rianimata in extremis grazie al Narcan, leimmagini che la ritraggono per strada a New York fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan.che erano uscite notizie sulle sue condizioni ancora molto deboli, ora sembra stare molto meglio. La cantante 64enne che aveva dovuto interrompere all’improvviso il tour mondiale super annunciato a causa del, e che per un attimo aveva fatto temere notizie peggiori, tanto che i figli erano accorsi al suo capezzale, sembra stare decisamente meglio: occhiali scuri, cappellino con visiera, Madge è stata ...

Dopo il ricovero in ospedale, Madonna sembra stare sempre meglio: l’artista è stata avvistata per la prima volta a New York da quando è stata dimessa dalla clinica in cui era stata trasferita d’urgenz ...La popstar a spasso per Manhattan, dopo la grave infezione batterica. «Aveva un ottimo aspetto e sembrava di buon umore» ha riferito un testimone al magazine americano OK!