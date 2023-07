Madonna | la lettera ai fan dopo il ricovero | «Mi sto riprendendo | ho pensato ai miei figli e a voi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) «Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e le parole di guarigione e di incoraggiamento». Affida a un post su Instagram unaper i suoi fanl’infezione dei giorni scorsi che l’ha costretta alin terapia intensiva. La popstar ha rischiato la vita, ha dovuto annullare le 84 date del tour Celebrations in partenza il 15 luglio ed è ancora in convalescenza a casa. «Ho sentito il vostro amore», dice ora, «sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita». La cantante ha ricordato che il suo primo pensiero al risveglio in ospedale è stato per i suoi, e poi haai fan. «Non volevo deludere chi aveva comprato il biglietto per il mio tour», scrive sui social, né tutte ...