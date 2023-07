Madonna fotografata tra le vie di New York dopo il ricovero in terapia intensiva

Dopo la grande paura, torna in pubblico. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è statain strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della Grande Mela, non lontano dalla sua casa milionaria, ...Dopo la grande paura, torna in pubblico. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è statain strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della 'grande ...La cantante è stata pizzicata per strada a New York ed è statain strada mentre era ...è stata trovata incosciente lo scorso sabato 24 giugno ed è stata trasportata d'urgenza in ...

Madonna fotografata tra le vie di New York dopo il ricovero in ... DireDonna

Dopo la grande paura, torna in pubblico Madonna. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è stata fotografata in strada, ...Reduce dal ricovero in rianimazione per una pesante infezione batterica, la pop star ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan: "Non voglio deludervi" ...