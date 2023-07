Madonna fotografata tra le vie di New York dopo il ricovero in terapia intensiva

AGI - Dopo la grande paura, torna in pubblico. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è statain strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della 'grande mela', non lontano dalla sua casa ...L'eredità diNonostante il look casual è stata riconosciuta dalla podcaster Lauren Colin, che ha pubblicato alcuni scatti sui social. Secondo il giornale inglese The Sun, il malore sarebbe ...La coppia è stataa Roma , mentre ammirava le vetrine di Bulgari e Tiffany. Sean Penn ... La prima moglie di Sean era stata, con cui aveva recitato in 'Shanghai Surprise'....

Madonna fotografata tra le vie di New York dopo il ricovero in ... DireDonna

AGI - Dopo la grande paura, torna in pubblico Madonna. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è stata fotografata in strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della 'gran ...Madonna sta meglio. E' lei stessa a scriverlo su Instagram, dopo che nelle scorse ore è apparsa una foto in cui passeggiava a Mnhattan. «Sono sulla strada ...