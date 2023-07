(Di lunedì 10 luglio 2023) Avvistata a passeggio per Manhattan la popstar che nei giorni scorsi ha rischiato di morire per un'infezione

ha dichiarato oggi, luned , di essere sulla strada del recupero dopo l'infezione batterica ... la sua prima dichiarazione da quando stata curata in terapia intensivafine del mese scorso. Il ......si è popolata di visitatori animati dal desiderio di trascorrere un pomeriggio all'aria aperta... Presso l'attiguo Santuario delladi Pomaleccio, la storia di questo luogo di culto si è ...: "Vi ringrazio per il vostro amore, il tour partirà in Europa a ottobre". "Grazie per la ... Il mio obiettivo ora è pensaremia salute e diventare più forte, ma vi assicuro, tornerò da voi ...

Madonna alla sua prima uscita in pubblico dopo il ricovero Vanity Fair Italia

Il richiamo delle vie di Manhattan è stato più forte di ogni convalescenza: ad appena una decina di giorni dalle sue dimissioni dall'ospedale in cui era stata ricoverata per una gravissima infezione b ...Madonna ha dichiarato oggi di essere sulla "strada del recupero" dopo l'infezione batterica che ha richiesto il ricovero in ospedale. E' la sua prima dichiarazione da quando è stata curata in terapia ...