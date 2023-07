Lunghi applausi e tutto esaurito per il concerto della Filarmonica della Scala a Noto

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023) Da Mendelssohn a Beethoven, passando per Bellini, ala grande musica è di casa:per ilL’evento, prodotto da Mediatica in collaborazione con l’Associazione Concerti Città di, ha visto il direttore texano Robert Trevino condurre l’orchestra. La serata ha anche ospitato un toccante omaggio a Maria Callas in occasione del centenarionascita, che ha avuto come protagonista il soprano Marily Santoro https://musicafestival.com/ ?Una delle orchestre più celebrate a livello internazionale e la scalinata più evocativa del barocco siciliano per una serata d’estate indimenticabile. È ...